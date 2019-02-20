الأهلي يلحق ببيراميدز ويقترب من الزمالك بثلاثية في الداخلية

2019/02/20 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر واصل الأهلي انتصاراته بالفوز أمام الداخلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.اللقاء جاءت بدايته حماسية من جانب لاعبي المارد الأحمر، الذين صنعوا أولى الفرص في الدقيقة السابعة من ضربة ركنية، نفذها التونسي علي معلول داخل منطقة الجزاء، أبعدها محمد صبحي؛ حارس الفريق الشرطي، لتصل بشكل خاطئ إلى عمرو السولية، سددها على المرمى، لكن ارتدت من الحارس من جديد ليردها ناصر ماهر بتسديدة قوية إلا أنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، سجل محمد هاني أولى أهدافه هذا الموسم وأول هدف للأحمر باللقاء، بعد تبادل للتمريرات مع عمرو السولية، حتى انفرد هاني بحارس المرمى، وسددها على يساره مستغلًا تقدمه.

وكاد السولية أن يضيف ثاني الأهداف من جملة رائعة وتمريرات بين ناصر ماهر وحسين الشحات داخل المنطقة، لتصل في الأخير إلى السولية، المنفرد بالمرمى، لكن تسديدته علت العارضة.



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استمرارًا مع فرص الشياطين الحمر، أهدر جيرالدو هدف محقق بعد مراوغته لدفاعات الداخلية، لينفرد بالمرمى، لكن بغرابة سددها بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، أضاف النيجيري جونيور أجايي ثاني أهداف الأهلي بشكل رائع، بعدما استلم تمريرة من معلول ثم قام بالدوران ووضع مدافع الداخلية في ظهره ثم سدد الكرة في المرمى وسط حراسة دفاعية.

وتحسن أداء لاعبي الداخلية في شوط المباراة الثانية وتبادلوا الهجمات مع لاعبي الأهلي إلا أن جميعها فرص لم ترتقي إلى الخطيرة، لكن كاد إبراهيم أبو اليزيد أن يخدع محمد الشناوي؛ حارس الأحمر، بتسديدة مباغتة بعيدة المدى، لكن الحارس أمسك بها بثبات.

وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء، تصدى الحارس محمد صبحي لتسديدة قوية من حسين الشحات في منتصف المرمى.

وقلص أحمد سعيد أوكا فارق الأهداف في الدقيقة 73، بإحرازه هدف الداخلية الوحيد في اللقاء من ضربة جزاء، احتسبت إثر عرقلة المدافع أيمن أشرف للمهاجم داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 83، كادت أن تشهد هدف التعادل للداخلية من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لحسام باولو، لكنها في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 90، أراح جيرالدو زملائه بتسجيله ثالث أهداف الأهلي، بعدما أرسل كريم نيدفيد تمريرة بينية رائعة إلى حسين الشحات، ليمررها بدوره عرضية أرضية مستغلًا تقدم حارس الداخلية، لتصل إلى جيرالدو المواجهة للمرمى الخالي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 للمارد الأحمر.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 45، في المركز الثالث، ليتساوى في النقاط مع بيراميدز صاحب الوصافة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.





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