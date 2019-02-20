بالصور : تحرير طفل ايزيدي من سوريا

2019/02/20 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص كشف مصدر رفض الكشف عن اسمه لموقع “ايزيدي 24” مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، عن تحرير طفل ايزيدي من سوريا ومن المقرر ان يتم تسليمه الى ذويه يوم غداً الخميس كما أكد المصدر ان الطفل في منطقة آمنة الآن.المصدر ذاته ذكر ان الطفل من قرية كوجو ويبلغ من العمر […]

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