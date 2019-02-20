سامسونج تعلن عن هاتف جالاكسي فولد المجهز بتطبيقات من فيسبوك وجوجل

2019/02/20 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، اليوم الأربعاء، إنها ستطلق في أبريل/نيسان هاتفا ذكيا قابلا للطي مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت مصممة خصيصا للهاتف الجديد.

وقال مسؤولون في سامسونج إن هاتف (جالاكسي فولد) سيبلغ سعره 1980 دولارا أمريكيا عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل/نيسان.



وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة.

وقالت سامسونج إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونج، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي تكنولوجيز الصينية وكلاهما تبيع هواتف ذكية فاخرة.

وقالت سامسونج إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.

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