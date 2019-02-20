2019/02/20 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اشبيلية أول المتأهلين لدور الـ16 بالدوري الأوروبي بثنائية ضد لاتسيو

20/02/2019 23:18:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

حقق فريق إشبيلية الإسبانى فوزا غاليا على ضيفه لاتسيو الإيطالى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بمسابقة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدفى إشبيلية، الفرنسى المتألق وسام بن يدر فى الدقيقة 20، وبابلو سارابيا فى الدقيقة 78.

وشهدت المباراة حالتى طرد، بواقع واحدة لكل فريق، فزكويز لاعب الفريق الأندلسى فى الدقيقة 60، وآدم ماروسيتش لاعب لاتسيو فى الدقيقة 71.

بهذه النتيجة، يتأهل إشبيلية لدور الـ 16 من الدورى الأوروبى بمجموع المباراتين، حيث حقق الفريق الأندلسى الفوز بهدف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب الأولمبيكو الأسبوع الماضى.

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