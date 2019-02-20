القبض على متهم احتال على المواطنين في الموصل بدعوى تعيينهم

2019/02/20 | 23:29

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في نينوى، الأربعاء (20 شباط 2019)، القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى تعيينهم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز الشؤون الداخلية والامن نينوى ألقت القبض على شخص يدعى ( خ.



خ .ط ) من سكنة قرية خرمر، ناحية العياضية، يقوم بالنصب و الاحتيال للمواطنين".

وأضافت، أن المتهم يدعي "بتطويعهم (المواطنين) بسلك الشرطة الاتحادية لقاء مبالغ مالية"، مبينة أنه "تم تدوين أقوال الشهود وقد قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة ٤٥٦ ق.ع وإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه".

وتابعت المديرية "بهذه المناسبة ننوه الشباب الواعي الذين يرومون الانضمام الى صفوف القوات الامنية متابعة موقع الوزارة مديرية التطوع حيث يتم الإعلان عند توفير درجات الوظيفة لوزارة الداخلية".

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اتفاق 70 شخصية عشائرية على تفعيل استراتيجية "الامن المجتمعي" لمواجهة تنظيم داعش في حوض زراعي ساخن.

وقال رئيس مجلس ناحية العبارة عدنان ملا جواد التميمي،

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإحباط هجوم لتنظيم داعش بخمسة انتحاريين غرب مدينة الموصل

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية حاصرت خمسة انتحاريين كانو يرومون الدخول لبلدة بادوش غرب مدينة الموصل

بغداد اليوم _ الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل 5 عناصر من تنظيم داعش بمواجهات مع القوات الامنية والحشد العشائري في وادي حوران غرب الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من (اسود الصحراء) المتكونة من مقاتلي حشد الجغايفة

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