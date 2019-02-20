اتفاق السويد بشأن اليمن يقاوم للبقاء

2019/02/20 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أما المحلل السياسي عبد الناصر المودع، فقال إن وقف إطلاق النار بالحديدة ربما يصمد، لكن تنفيذ الاتفاق بأكمله سيتعثر.

وأوضح أن الاتفاق بشأن انسحاب الحوثيين من ما يقارب من 4 كيلومتر في منطقة مينائي الصليف وراس عيسى، أمر ليس له قيمة سياسية أو عسكرية، في الوقت الذي يطالب فيه الحوثيون بانسحاب القوات اليمنية كيلو مترا على مشارف الحديدة مع نشر مراقبين دوليين..



هو سيناريو محسوم لصالح الحوثيين.

وأكد رفض الحكومة اليمينة وقوات التحالف لهذا السيناريو، مع اشتراط معرفة المرحلة الثانية والثالثة، ومن يقوم باستلام ميناء ومدينة الحديدة.

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