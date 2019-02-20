وصول بعثة اثار سلوفاكية الى ذي قار

2019/02/20 | 23:40

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(المستقلة)/احيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن وصول بعثة اثار سلوفاكية للتنقيب في تل جوخا الاثري شمال المحافظة .

وقال مدير المفتشية طاهر كوين ان ” البعثة من المعهد السلوفاكي للدراسات التاريخية والاثارية ، برئاسة الدكتور دار هوش هيلنك وسبعة منقبين باختصاصات اثارية مختلفة “.واشار الى ان ” البعثة ستباشر اعمالها التنقيبية للموسم الثالث ولمدة اكثر من شهرين في موقع جوخا في قضاء الرفاعي ، وفق العقد المبرم بين وزارة الثقافة والمعهد السلوفاكي “.

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