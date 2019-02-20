English | كوردى


الأسبوع المقبل .. برهم صالح يلتقي ماكرون في باريس
2019/02/20 | 23:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأسبوع المقبل ..

برهم صالح يلتقي ماكرون في باريس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل .. برهم صالح يلتقي ماكرون في باريس ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل .. برهم صالح يلتقي ماكرون في باريس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا