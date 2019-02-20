الوداد البيضاوي يتغلب علي يوسفية برشيد وينفرد بصدارة الدوري المغربي

2019/02/20 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزا ثمينا خارج أرضه بالتفوق 1-صفر على مضيفه لوبي ستارز النيجيري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وجاء هدف المباراة بواسطة المدافع محمد الناهيري من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وتصدر الوداد المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات ومتقدما بفارق الأهداف على ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا الذي فاز أمس الجمعة 3-1 على أسيك من ساحل العاج الذي يملك ثلاث نقاط مثل لوبي ستارز.

وامتص الوداد ضغط منافسه النيجيري في أول خمس دقائق قبل أن يلعب في نصف ملعب أصحاب الارض ويطالب باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود خطأ لأيمن الحسوني.

واستمر بحث الوداد عن هدف التقدم حتى حصل على ركلة جزاء عن طريق محمد أوناجم ونفذها الناهيري بنجاح ليحرز هدف اللقاء الوحيد.

وتأخر رد فعل لوبي ستارز لكن المهاجم يايا كوني كاد أن يدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 39 قبل أن يُبعد الحارس أحمد رضى التكناوتي الكرة من على خط المرمى.

وتحسن أداء لوبي ستارز في الشوط الثاني لكن أبرز الفرص كانت للوداد الذي حصل على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 63 وسددها أوناجم في العارضة.

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