اطلاق حملة كبرى لإعمار وتوسعة جامع أبي حنيفة النعمان

2019/02/20 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كرم المجمع الفقهي العراقي ، اليوم الاربعاء، السفير التركي

فاتح يلدز، لدوره البارز في حملة اعمار وتوسعة جامع أبي حنيفة”.





وذكر بيان للمجمع تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

أنه تم تكريم السفير التركي يلدز، لدوره البارز

في إطلاق حملة اعمار وتوسعة جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان”.

وأضاف البيان المجمع الفقهي العراقي كرم ايضا رئيس وكالة التنسيق والتعاون التركية (TIKA) سردار جام، لدوره البارز في إطلاق حملة اعمار وتوسعة جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان”.

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