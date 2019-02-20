2019/02/20 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الزراعة تعلن تأجيل استيفاء بدلات الايجار السنوي للعقود الزراعية

20/02/2019 23:53:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت وزارة الزراعة،اليوم الاربعاء، عن تأجيل استيفاء بدلات الايجار السنوي للعقود الزراعية من الفلاحين والمزارعين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "وزير الزراعة صالح الحسني ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة وبحضور الوكيل الاداري للوزارة والمفتش العام والمدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة"، مبينا ان "الاجتماع تدارس فقرات جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ابرزها تأجيل استيفاء بدلات الايجار السنوي للعقود الزراعية من الفلاحين والمزارعين للعام الحالي و للاعوام السابقة الى ما بعد موسم الحصاد ولغاية الاول من ايلول عام 2019".

واضاف ان "الاجتماع اقر طلب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بفتح مركز للقطع في ناحية الشحيمية في محافظة واسط لتوافر الضوابط الفنية وللحاجة الماسة، ولأهمية الحدث حصلت الموافقة على التخصيصات اللازمة لاقامة الاسبوع الزراعي القادم بما يعكس الانجازات التي تقوم بها الوزارة للرأي العام".

وتابع ان "الاجتماع وافق على استحداث شعبتين احداهما للتنمية المستدامة في دائرة التخطيط والمتابعة والثانية شعبة الوقاية والسيطرة على العدوى /قسم الوبائيات في دائرة البيطرة المركزية في بغداد مع استحداث وحدات لها في المستوصفات البيطرية في جميع المحافظات للحاجة الاشمل"، مشيرا الى انه "تم الايعاز بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الاحتياحات الاستيرادية للمكائن والمعدات وحسب اهميتها وحاجة المزارعين والفلاحين لها خشية من استيراد مستلزمات زراعية ومكننة دون الاستفادة منها".

واوضح انه "حصلت الموافقة على طلب دائرة البيطرة بتوفير ادوية ولقاحات بيطرية لمستوصفات مندلي وقزانية في محافظة ديالى من اجل تخفيف الاعباء عن مربي الحيوانات ومراعاة لظروفهم الحالية"، لافتا الى ان "الاجتماع اكد على عملية التوعية والارشاد بشأن المكننه الزراعية وكيفية استخدام المرشاة فضلا عن عملية استخدام المبيدات اثناء المكافحة من اجل تثقيف الفلاحين على الطرق الحديثة في الاستفادة من التقانات الحديثة".

واكد النايف ان "المجتمعين اوصوا بعدم زراعة شجرة الكونكارس في الجزرات الوسطية داخل المدن لما لها من مضار على البنى التحتية والخدماتية محبذا زراعتها خارج المدن وفي المناطق الرملية"، مضيفا ان "الاجتماع خلص الى حث الجميع على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا من اجل تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطن العراقي".

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