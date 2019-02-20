2019/02/20 | 23:59

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الإعلام الأمني يؤكد قتل خمسة ’’إرهابيين’’ وحرق عجلتهم في وادي حوران

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في نينوى، الأربعاء (20 شباط 2019)، القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى تعيينهم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز الشؤون الداخلية والامن نينوى

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اتفاق 70 شخصية عشائرية على تفعيل استراتيجية "الامن المجتمعي" لمواجهة تنظيم داعش في حوض زراعي ساخن.

وقال رئيس مجلس ناحية العبارة عدنان ملا جواد التميمي،

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإحباط هجوم لتنظيم داعش بخمسة انتحاريين غرب مدينة الموصل

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية حاصرت خمسة انتحاريين كانو يرومون الدخول لبلدة بادوش غرب مدينة الموصل

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