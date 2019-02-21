مباراة اليوم يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الان في تغطية مباشرة

2019/02/21 | 00:02

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

29: غريزمان ينفذ كرة ثابتة بشكل مميز 15: تصويبة الغاني بارتي كان لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في المكان المناسب 09: تصويبة قوية لكريستيانو رونالدو من كرة ثابتة أبعدها أوبلاك بصعوبة كبيرة

بداية مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في استاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد

التشكيلة الأساسية للفريقين: أتلتيكو مدريد – يوفنتوس

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