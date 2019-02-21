ماي تعلن من بروكسل إحراز تقدم في المباحثات حول بريكست

2019/02/21 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إحراز “تقدم” في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال (بريكست)، وذلك إثر لقائها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل.وقالت ماي “عقدت اجتماعا بناء مع الرئيس يونكر هذا المساء”، لافتة إلى أنها طلبت “إجراء تغييرات ملزمة قانونا ل+شبكة الأمان+”، الإجراء الهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية في أيرلندا.



وأضافت “أحرزنا تقدما”.

وتعتزم تيريزا ماي الاجتماع مرة أخرى مع جان كلود يونكر قبل نهاية الشهر الجاري، لتقييم التقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وكان سقف التوقعات منخفض قبل أن يلتقي يونكر وماي في أحدث جولة من محادثات بريكست، الأربعاء.ولم يذكر بيانهما المشترك أي تغييرات في اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليها بالفعل بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي.كانت ماي تسعى للحصول على مراجعات لأن البرلمان رفض التصديق على الاتفاق.لكن البرلمان أشار إلى “ترتيبات بديلة” محتملة وتغييرات على إعلان مصاحب كخيارات محتملة.

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