قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة ونظام البطولة

2019/02/21 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مراحل خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا مما يعني أن البقاء للأقوى فقط، وبعد تأهل 16 فريقاً من دور المجموعات سيتقلص العدد إلى ثمانية قريباً عندما تقام مباريات الإياب من دور الستة عشر في شهر مارس المُقبل وسط صراع كبير على الفوز بالبطولة الأغلى والأهم بالنسبة للأندية الأوروبية.يسعى ريال مدريد لمواصلة كتابة التاريخ واحتكار البطولة كما اعتاد في السنوات الأخيرة ولكنه سيواجه طموح العديد من الأندية الراغبة في إنهاء هيمنته على اللقب وأبرزها يوفنتوس الذي اعتاد التواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير في السنوات القليلة الأخيرة، برشلونة الذي يملك الكعب العالي على المرينجي مؤخراً، ليفربول الذي تواجد في نهائي النسخة الماضية ومانشستر سيتي الذي يملك توقعات كبيرة بسبب وجود بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية.

مع اقتراب ربع النهائي، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل هذا الدور، موعد القرعة، نظام البطولة بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

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ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً والذي يوافق 8 رجب 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة أي الثانية بتوقيت السعودية.وستُقام القرعة في مدينة نيون السويسرية وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل نادي من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة، وسيكون ذلك بعد يومين فقط من انتهاء مباريات دور الـ16 بتاريخ 13 مارس المُقبل.موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، 8 رجب 1440 هجرياً، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا الفرق المرشحة للتأهل ونظام البطولة

على عكس دور الـ16 لن تكون هناك أي قيود أو قواعد عند إجراء قرعة دور الثمانية حيث سيتمكن أي فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضهما البعض، سيعلن الاتحاد الأوروبي عن أي قيود إضافية سيتم تطبيقها قبل القرعة.

ستتحدد هوية الفرق الثمانية التي ستواجه بعضها البعض في الدور المقبل يوم 15 مارس المقبل ولكنها تظل مجهولة حتى الآن.

ما هي الأندية التي ستتواجد في القرعة؟ الفرق المرشحة للتواجد في ربع النهائي الفرق المرشحة للتوجد في ربع النهائي مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان روما أو بورتو توتنهام أو بروسيا دورتموند أياكس أو ريال مدريد ليون أو برشلونة ليفربول أو بايرن ميونخ شالكة أو مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد أو يوفنتوس وقع ريال مدريد في مواجهة ليست سهلة أبداً مع أياكس أمستردام الذي استطاع التواجد في هذا الدور دون التعرض لأي هزيمة في دور المجموعات بعد التغلب على بنفيكا والتعادل مع بايرن ميونخ ذهاباً وإياباً، ولكن يبقى الملكي هو المرشح الأبرز للتأهل بطبيعة الحال.

بالنسبة لليفربول الذي تواجد في نهائي النسخة الماضية، سيتعين عليه تخطي خصم صعب للغاية هو بايرن ميونخ من أجل تكرار إنجاز الموسم الماضي في لقاء يعتبر متكافئ للغاية بين الطرفين، أما برشلونة فمن المفترض والمتوقع أن يتخطى عقبة ليون الفرنسي، في حين أن كريستيانو رونالدو لديه مهمة صعبة مع يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.

سيكون طريق مانشستر سيتي إلى ربع النهائي سهلاً عندما يواجه شالكة الألماني، أما دورتموند فمشواره إلى نفس الدور أصعب بملاقاة توتنهام هوتسبيرز، وعلى روما أن يحاول تجنب المفاجأت عندما يتقابل مع بورتو البرتغالي.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-19 يوم الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 8 رجب 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، 4 رجب 1440 هجرياً، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت. الحدث البث المباشر عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 beIN CONNECT اضغط هنا لمتابعة مجريات القرعة بالفيديو متى ستُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟من المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل المقبل، حيث سيتعين على كل فريق أن يستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة شهر بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.وستُلعب مباريات الإياب لهذا الدور في 9 أو 10 أبريل، على أن تُقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في إحدى يومي 16 و17 أبريل.موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: المباراة الموعد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19 9 أو 10 أبريل 2019 ميلادياً، 4 أو 5 شعبان 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19 16 أو 17 أبريل 2019 ميلادياً، 11 أو 12 شعبان 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ما هو موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟من المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس المقبل أي في نفس يوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سيتمكن محبي كرة القدم من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقييماتهم لمستوى المنافسين الأربعة.موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، 8 رجب 1440 هجرياً، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا ما هو موعد مباريات كل الأدوار الإقصائية؟بدأت مراحل خروج المغلوب وتحديداً دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير واستمرت حتى مارس، ومن ثم ستبدأ مباريات دور ربع النهائي في شهر أبريل وفي نهايته سيُلعب ذهاب نصف النهائي على أن تقام العودة في شهر مايو، في حين أن النهائي سيكون على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد يوم 1 يونيو المُقبل.موعد مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 حتى النهائي: الدور الموعد دور الـ16 الذهاب: 12/13، 19/20 فبراير الإياب: 5/6، 12/13 مارس دور ربع النهائي الذهاب: 9/10 أبريل الإياب: 16/17 أبريل دور نصف النهائي الذهاب: 30 أبريل، 1 مايو الإياب: 7/8 مايو النهائي 1 يونيو

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