بالصور: من فوق خراب الموصل , المطران نجيب الدومنيكي يدعو مسيحيّو الموصل للعودة الى ديارهم .

2019/02/21 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بعد توّليه منصب رئيس أبرشية الموصل وعقرة للكلدان المطران مار ميخائيل نجيب الدومنيكي يزور كنائس ومعالم المسيحيين في الموصل ، رافقه في الزيارة كل من الخور اسقف ( يوسف شمعون و ثابت حبيب )وجاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع منسق محافظة نينوى العميد ( فارس ابلحد زاكي ).والمهندس ( واثق […]

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