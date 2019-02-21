ترامب عبر تويتر: لا مكان لـ ’’هدى مثنى’’ في الولايات المتحدة

2019/02/21 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس (21 شباط 2019)، إنه ليس هناك مكان لما سميت مؤخراً بـ ’’عروس داعش’’ أمريكية الجنسية، هدى مثنى.

وكتب ترامب عبر حسابه في تويتر: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو، وقد وافق تماماً، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".

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بغداد اليوم- متابعة

تعرضت منطقة مرمرة، شمال غربي تركيا، لهزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز ’’قنديللي’’ لمراقبة الزلازل في جامعة البوسفور، في بيان نقلته وسائل اعلام تركية، أن "قوة الهزة بلغت 5

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 ارهابياً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن في العريش.

وذكرت الداخلية في بيان أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من ال

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام عربية، الاثنين (18 شباط 2019)، بمقتل شرطي وإصابة آخر على الأقل، بتفجير انتحاري خلف جامع الازهر، في القاهرة.

وذكرت محطة "سكاي نيوز عربية" في أنباء أوردتها، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "انفجارا وق

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