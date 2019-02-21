الجيش الليبي يسيطر على مرزق جنوب البلاد ويواصل حملته ضد الإرهاب

2019/02/21 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: الثأر للشهداء..مصر تقتص لشهداء «الدرب الأحمر»..الإرهاب أخطر تحديات العالم، ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان..«إرهابي كاجوال» حيلة جديدة بحادث الدرب الأحمر..مصر تودع الشهداء بمظاهرات ضد الإرهاب..جيران إرهابى الدرب الأحمر: «أبوه إخوانى وأخوه عايش فى أفغانستان»..الأزهر يدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى، ويحي صمود الشعب الفلسطيني..تصدير الكهرباء للسودان الشهر المقبل..وزير الدفاع الفنزويلي:على المعارضة أن تمر على جثثنا قبل عزل مادورو..16 ولاية أمريكية لــ«ترامب» بعد «إعلان الطوارئ»: موعدنا المحكمة..دراسة تحذر من موقع يوتيوب «معلومات مضللة».

الثأر للشهداء

مصر تقتص لشهداء «الدرب الأحمر»..



بعد ساعات قليلة من استشهاد 3 من رجال الشرطة أثناء القبض على إرهابى فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، تمكنت قوات الأمن من تصفية 16 إرهابياً، أمس، أثناء مداهمة بؤرتَين إرهابيتين فى مدينة العريش بشمال سيناء، بعد أن تبادَل الإرهابيون إطلاق النار مع القوات، وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، إن قطاع الأمن الوطنى رصد تخطيط العناصر التكفيرية بالبؤرتين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش.

الإرهاب أخطر تحديات العالم..



ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان

أكد الرئيس السيسى خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، أن الإرهاب أخطر تحديات العالم، ومكافحته أحد أهم حقوق الإنسان..



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد فى ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء فى دول القارة لتمكينها من التصدى بفعّالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعتبر من أخطر التحديات التى تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذى يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه.

«إرهابي كاجوال»..حيلة جديدة بحادث الدرب الأحمر

شاب يضع كمامة طبية على وجهه ويغطي رأسه بـ «كاب» ويحمل حقيبة على ظهره، ويرتدي ملابس شبابية «كاجوال»، ويستقل «عجلة»، ليظل متخفيًا وسط الأهالي في الحسين بعد تنفيذه حادث مسجد «الاستقامة» الإرهابي بميدان الجيزةن الجمعة الماضي ..تلك كانت أدوات الإرهابي الحسن عبدالله، صاحب الـ37 عامًا، ولم يستطع الإرهابي التخفي لفترة طويلة بهذه الطريقة، لتكشفه قوات الشرطة وتحدد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، وتحاصره قوات الأمن، وحالما ضبط وسُيطر عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مساء أمس، متسببًا في استشهاد ضابطين وأميني شرطة وإصابة ضابطين أخرين.

مصر تودع الشهداء بمظاهرات ضد الإرهاب

في مشهد مهيب شيع الألاف من المواطنين ولفيف من القيادات الأمنية، أمس الثلاثاء الشهداء بمظاهرات وهتافات ضد الإرهاب، وردد المشيعون خلال الجنازة «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، مؤكدين على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والجيش والشعب فى محاربة الارهاب بكل غالٍ ونفيس.

جيران إرهابى الدرب الأحمر: «أبوه إخوانى وأخوه عايش فى أفغانستان»

أدان أهالى الدرب الأحمر الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، مشيدين بتضحيات رجال الشرطة التى بذلوها فى التصدى لذلك الارهابي قبل تنفيذه عمليات ارهابية.. ويقول جيران الإرهابى الحسن عبد الله، إن والده الدكتور عبد الله، معروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وهرب إلى أمريكا بعد الحكم عليه بقضايا الاخوان، وشقيقه أسامة يعيش فى افغانستان، وأن الانتحارى لا يلقى السلام على أحد فى المنطقة ويقود دراجته بشكل دائم ويضع «توكه» فى شعره وسماعة فى اذنه.

الأزهر يدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى..ويحي صمود الشعب الفلسطيني

دان الأزهر الشريف بشدة، إغلاق الكيان الصهيوني لبوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه، مؤكدًا أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال، هو انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة عبر حصارها بالمستوطنات والتضييق على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة المدينة.



وحيا الأزهر صمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، والضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

تصدير الكهرباء للسودان الشهر المقبل

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الكهرباء أعلن أنه في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل سيتم توصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلي أن الحد الأقصي لما يمكن ربطه حالياً يصل إلي 40 ميجاوات .



وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لكل مشروعات التعاون مع السودان و«نعمل جميعاً علي ما ينفع شعبي البلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة».

وزير الدفاع الفنزويلي:على المعارضة أن تمر على جثثنا قبل عزل مادورو

قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أمس الثلاثاء، إنه «يتعين على المعارضة أن تمر على جثثنا قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة.».



وأضاف في تصریحات بثھا التلفزیون الرسمي «من یحاولون فرض رئیس ھنا في فنزویلا سیضطرون للمرور على جثثنا».

16 ولاية أمريكية لـ«ترامب» بعد «إعلان الطوارئ»: موعدنا المحكمة

تضخّمت كرة الثلج التى خلّفتها قرارات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لتضع عائقاً أمام تطلعاته للفوز بولاية ثانية فى انتخابات العام المقبل، حيث أقامت 16 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إعلان الرئيس حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودى مع المكسيك..



لجأت الولايات إلى المحاكم، أمس الأول، لوقف استخدام الرئيس سلطته لفرض حالة الطوارئ بُغية إنفاق مليارات الدولارات على الجدار الحدودى، فيما احتشد معارضون لـ«ترامب» أمام البيت الأبيض، احتجاجاً على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعياً منه للالتفاف على رفض «الكونجرس» تمويل بناء الجدار الفاصل.

دراسة تحذر من موقع يوتيوب «معلومات مضللة»

حذرت دراسة من أن موقع يوتيوب لبث مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل الأمريكية يتبني نظرية المؤامرة ويلعب دوراً بارزاً في إقناع بعض الناس بأن الأرض التي تعيش عليها مسطحة وليست كروية، وأن غالبية مقاطع الفيديو التي يتم الاستشهاد بها جاءت من موقع يوتيوب..وقالت آشلي لاندروم من جامعة تكساس، التي أجرت هذه الدراسة: يجب علي يوتيوب بذل جهد أكبر لتوفير معلومات دقيقة للزائرين، وأن نظرية الأرض المسطحة في حد ذاتها ليست ضارة بالضرورة لكنها قد تأتي ضمن مجموعة أمور للتشكيك في المؤسسات والسلطات بصورة عامة، والوسيلة الوحيدة لمحاربة المعلومات الخاطئة تتمثل في محاولة إزالتها وإغراقها بمعلومات أفضل.

فنزويلا تواجه أزمتها بـ«الحفلات الموسيقية»

قررت الحكومة الفنزويلية إقامة حفلين موسيقيين على حدودها مع كولومبيا، ردا على الحفل الموسيقى «الخيري» الذى دعا إليه الملياردير البريطانى ريتشارد برونسون لتمويل شراء مواد طبية وغذائية لإغاثة الشعب الفنزويلي.



ويتطلع الملياردير البريطانى إلى محاكاة ما قام به نجم الروك الآيرلندى بوب جيلدوف عندما نظم حفلا موسيقيا بعنوان «لايف أيد» لجمع الأموال لإثيوبيا.وردا على برونسون، قال وزير الإعلام الفنزويلي: إن حكومة بلاده تخطط لتنظيم حفلين موسيقيين يومى 22 و23 فبراير/ شباط على جسر سيمون بوليفار، الذى يربط بين فنزويلا وكولومبيا.

تركيا تحتضن اجتماعات «إخوان ليبيا»..وخطط جديدة للعودة

كثفت قيادات «إخوان ليبيا» المطلوبة أمنيا والمدرجة على قوائم الإرهاب من تحركاتها فى الفترة الأخيرة، وعقدت عدة اجتماعات سرية فى مدينة اسطنبول التركية، من أجل وضع خطط عمل جديدة لمواجهة ما أصاب التنظيم فى ليبيا، وبحث إعادة وجودهم فى المشهد السياسى استباقا للانتخابات المقبلة.



وأكدت مصادر ليبية، أن فندقا تابعا لجهاز الاستخبارات التركية فى مدينة إسطنبول احتضن هذه الاجتماعات التى ناقشت آلية مشاركة الإخوان فى الملتقى الوطنى الجامع وفى الانتخابات المقبلة، وسبل إعادة تلميع صورة التنظيم بليبيا، فى ظل حديث عن محاولات لضم قيادات من النظام السابق والتحالف معها للدفع بها إلى الواجهة، فى إطار إستراتيجية جديدة للعودة إلى المشهد بقوة

السباق على استعمار القمر

بدو أن سباقاً عالمياً جديداً على العودة إلى القمر قد بدأ بالفعل، تعتقد الإدارة الأمريكية الراهنة أنه بات يمثل أولوية قصوى، ويعتقد مدير وكالة ناسا للفضاء برايدون ستاين أن ما يميز هذا السباق أن الذاهبين إلى القمر سوف يذهبون للبقاء وليس فقط ليتركوا أعلاماً أو أثار أقدام على سطح القمر، وأن حافزهم الأساسي على البقاء فوق سطح القمر هو استخراج المعادن واستثمار الموارد الموجودة هناك، لأنه على سطح القمر والكويكبات القريبة منه يوجد الذهب والفضة والتيتانيوم ومجموعات من الكنوز توجد قرب السطح متاحة للأخذ والاستغلال، ويعتقد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن القمر يشكل الآن محركاً اقتصادياً قوياً لتغذية أنشطة التعدين، وأن تعدين الفضاء هو فرصة أمريكا القوية، وأن المشكلتين الأساسيتين اللتين تعترضان استثمار القمر هما التكلفة العالية للوصول إلى القمر وصعوبات التحرر من الجاذبية الأرضية، والمشكلتان لا تستعصيان على الحل في ظل التقدم العلمي الراهن.

وأضاف: لقد أكد متحدث باسم وكالة ناسا للفضاء أنه بحلول عام 2028 سوف تكون وكالة الفضاء الأمريكية قادرة على تأسيس وجود دائم على سطح القمر، وسوف تتمكن ناسا من إطلاق مركبة قادرة على نقل البشر إلى القمر بتكلفة أقل، وأنه آن الأوان لأن يشارك القطاع الخاص سواء في عمليات تطوير مركبات الفضاء أو إطلاق الصواريخ أو في عمليات التعدين فوق سطح القمر، خاصة أن ثمة قانونا صدر عام 2015 يسمح للشركات الأمريكية بالحق في الموارد التي تستخرجها من الفضاء، وهناك بالفعل 8 شركات كبرى تعمل مع ناسا في مشروع متكامل لاستثمار القمر، وربما لهذا السبب أعادت الإدارة الأمريكية تشكيل المجلس الوطني للفضاء برئاسة نائب رئيس الجمهورية وجعلت أول مهامه إعلان العودة إلى القمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» عن ردع الجيش والشرطة للإرهاب والإرهابيين

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