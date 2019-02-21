رونالدو يستفز جماهير الاتلتيكو بهذه الحركة

2019/02/21 | 00:37

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مدريد-عراق برس-21 شباط/ فبراير:استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشار رونالدو إلى جماهير أتلتيكو بيديه ورفع رقم (5) في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي للأتلتيكو.

وتوج رونالدو مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، منهم مرتين على حساب أتلتيكو.انتهى(1)

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