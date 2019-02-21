2019/02/21 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة-عراق برس-21 شباط/ فبراير:توج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بين رابطة محترفي التنس، بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم، بينما ذهبت جائزة أفضل رياضية، إلى لاعبة الجمباز الأميركية، سيمون بايلز.

وهذه المرة الرابعة في مسيرته التي يتوج بها ديوكوفيتش بجائزة أفضل رياضي ، ليواصل نجوم الكرة الصفراء فرض هيمنتهم الكبيرة على الجائزة.

وتوج لاعبو الكرة الصفراء بالجائزة 10 مرات من قبل، مقابل 4 مرات لنجوم ألعاب القوى، و3 مرات لسائقي الفورمولا 1 ومرتين فقط للاعبي الجولف.ويحمل النجم السويسري روجر فيدرر الرقم القياسي كأكثر من توج بتلك الجائزة بواقع 5 مرات آخرها العام الماضي، مقابل 4 مرات لغريمه ديوكوفيتش مناصفة مع العداء يوسين بولت.انتهى(1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوكوفيتش يتوج بجائزة افضل رياضي في العالم) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوكوفيتش يتوج بجائزة افضل رياضي في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).