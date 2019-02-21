2019/02/21 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دورتين ناجحتين صنعتا له مكانا ثابتا بين المهرجانات المصرية أطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الثالثة بتكريم ثلاثة من نجمات السينما المصرية والعالمية.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، الممثلة المصرية منة شلبي وعارضة الأزياء والممثلة الألمانية-الأمريكية باربرا بوشيه والممثلة المصرية محسنة توفيق.

وقال مدير المهرجان حسن أبو العلا في كلمة الافتتاح “الليلة يبدأ فصل جديد من فصول الحلم، الحلم الذي كنا نظنه بعيدا، حلم تنظيم مهرجان متخصص في أفلام المرأة في أقصى جنوب مصر، هنا في أرض الحضارة والجمال، في أسوان الرائعة”.

وأضاف “هنا في أسوان، جوهرة النيل، سنقضي أسبوعا نعيش فيه مع السينما ومناقشات حول الأفلام ومشاكل صناعتها وفرص تمويلها، ستكون المرأة هي محور الاهتمام سواء في الأفلام أو منتدى ‭’‬نوت‭’‬ لقضايا المرأة الذي اصبح لقاء سنويا نفخر به وبجدية مناقشاته”.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان ورش عمل متخصصة وندوات إضافة إلى منتدى لقضايا المرأة بعنوان “نوت” ينظمه المهرجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة بعض الممثلات والمخرجات.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 32 فيلما منها 20 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة و12 فيلما بمسابقة الأفلام الطويلة، كما استحدث المهرجان لأول مرة مسابقة خاصة للأفلام المصرية ذات جوائز منفصلة.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي وعضوية المنتج الفرنسي جاك بيدو، والمنتجة الجنوب أفريقية جوجوليثو مسيليكو، والمديرة السابقة لبرنامج السينما بالمنظمة الفرنكوفونية في جيبوتي سعاد حسين، واللبناني إلياس خلاط مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام.

وعقب مراسم الافتتاح عرض المهرجان فيلم “لاس دوس فريدة” أو (الفريدتان) وهو إنتاج مشترك بين المكسيك وكوستاريكا للمخرجة عشتار ياسين جويتريز، ويتناول علاقة الفنانة التشكيلية فريدا كاهلو (1907-1954) بممرضتها.

ويستمر المهرجان حتى 26 فبراير/شباط موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم منة شلبي ومحسنة توفيق في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم منة شلبي ومحسنة توفيق في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).