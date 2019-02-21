نتنياهو يوقع اتفاقا انتخابيا لتعزيز موقع اليمين الإسرائيلي المتطرف

2019/02/21 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اتفاقا دفع حزبين من اليمين المتطرف إلى الاتحاد في الانتخابات التشريعية في 9 أبريل/نيسان بهدف ضمان تشكيل ائتلاف أوسع.

لم يدخر نتنياهو جهدا لتحقيق اتحاد بين الأحزاب اليمينية المتطرفة من أجل ضمان تشكيل حكومة ائتلافية مستقبلا في حالة فوزه في الانتخابات، في حين تتضاءل فرص القوائم اليمينية في الانتخابات التشريعية.

وتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع رافي بيريتس، رئيس لائحة “البيت اليهودي” (قومي متدين) ووعده بحقيبتين إذا قدم قائمة مشتركة مع اليمين المتطرف “اوتسما يهوديت” (السلطة اليهودية)، حسبما أعلن حزب الليكود في بيان.

وقال نتنياهو “أرحب باتحاد القوى الذي يضمن عدم ضياع أصوات اليمين”.

كان حزب “البيت اليهودي” رفض الاتحاد مع حزب “اوتسما يهوديت” الذي يعتبر في غاية التطرف.

و”اوتسما يهوديت” وريث حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب التي كانت وصلت إلى الكنيست بين عامي 1984 و1988.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن “اوتسما يهوديت” لن يتجاوز الحد الأدنى للتأهل لكنه قد يحصل على عشرات الآلاف الأصوات في الانتخابات.

ويستخدم قادة الأطراف المعنية مصطلح “اتفاق تقني”.



ففي أعقاب الانتخابات في العاشر من أبريل/نيسان سينفصل الطرفان.

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