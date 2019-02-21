أسباب تأخر إعلان مرشح المعارضة الجزائرية لانتخابات الرئاسة

2019/02/21 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جمال صوالح، نائب رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية في الجزائر، إن تأخير الإعلان عن مرشح توافقي للمعارضة من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة، يرجع إلى الجدل الداخلي حول جدوى العملية الانتخابية.



مضيفا أن هناك آراء داخل المعارضة تتوقع أن تتحول الانتخابات الرئاسية إلى مسرحية، ما يجعل المشاركة بها غير مفيدة.وأشار السياسي الجزائري إلى أن اجتماع المعارضة اليوم للخروج بمرشح توافقي، جاء كرد فعل على تحركات شعبية ضد خوض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.

وأرجأت أحزاب المعارضة الجزائرية الفصل في مرشحها التوافقي لخوض الانتخابات الرئاسية بدعوى الرجوع إلى هياكلها القيادية.



بعد اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الأحزاب لاختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل/نيسان المقبل.

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