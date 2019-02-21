محضر الفيدرالي ومكاسب النفط محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/21 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثار محضر الاحتياطي الفيدرالي وبالإضافة إلى مكاسب النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.





ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لصفقة مع الكتلة.





محضر الفيدرالي

أوضح محضر الاحتياطي الفيدرالي الصادر اليوم أن صناع السياسة النقدية دعموا نهج الصبر في زيادة معدلات الفائدة وسط حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.





ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن نهج "الصبر" سيساعد في الحكم على استجابة النشاط الاقتصادي والتضخم للخطوات التي تم اتخاذها سابقاً.





وأوضح الفيدرالي أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أنه من الأفضل إنهاء تخفيض السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي قبل نهاية عام 2019.





مكاسب النفط

وعند تسوية تعاملات اليوم، سجل نايمكس أعلى إغلاقاً في العام الجاري، بعدما ارتفع بنحو 1.5% للجلسة السادسة على التوالي.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم من إشارات على توازن السوق، إلى جانب آمال التوصل لحل بشأن الخلاف التجاري الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل استمرار المحادثات بين الطرفين.





أما أسعار الذهب فقد ارتقعت عند تسوية تعاملات اليوم عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع تراجع الدولار الأمريكي.





وخلال تعاملات اليوم، تخطى معدن البلاديوم حاجز 1500 دولار لأول مرة على الإطلاق.





بيانات اقتصادية ومؤشرات الأسهم

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي دعم فيه سياسة الصبر حيال زيادة معدلات الفائدة.





وأغلقت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم في النطاق الأخضر بقيادة قطاع السيارات، مع ترقب التطورات السياسية والتجارية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال فبراير الجاري، في حين زادت أسعار المنتجين في ألمانيا بأقل وتيرة في 8 أشهر.





أما "نيكي" الياباني فقد ارتفع في نهاية تعاملات اليوم عند أعلى مستوى في 9 أسابيع، مع آمال توصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري.





وفي بيانات اقتصادية، سجلت اليابان أكبر عجز في الميزان التجاري في 5 سنوات خلال يناير الماضي، مع تراجع الصادرات بأكبر وتيرة في عامين ونصف

فيما تراجعت ثقة المستهلكين في تركيا خلال فبراير الجاري للشهر الثالث على التوالي.





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