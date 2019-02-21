محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام بعد محضر الفيدرالي

2019/02/21 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان محضر الاحتياطي الفيدرالي وترقب التطورات التجارية.





وجاء صعود الأسهم الأمريكية بعد أن ذكر الفيدرالي أن صناع السياسة النقدية قد دعموا سياسة الصبر حيال معدلات الفائدة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.





في حين أشار الفيدرالي إلى المخاطر السلبية على الاقتصاد الأمريكي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب المزيد من تشديد الأوضاع المالية

كما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل انطلاق جولة جديدة من المباحثات في واشنطن هذا الأسبوع.





بينما هدد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق مع الكتلة.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% ليصل إلى 25954.4 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2784.2 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند 7489 نقطة.





وبحلول الساعة 9:09 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 96.454.





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