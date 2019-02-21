ترامب يهدد بتعريفات ضد السيارات الأوروبية حال عدم التوصل لاتفاق

2019/02/21 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مع الكتلة.





وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن المفاضات التجارية مستمرة مع الاتحاد الأوروبي لكنها صعبة.





وذكر ترامب: "إذا لم نتوصل لصفقة، فسوف نفرض لتعريفات"، مشيراً :"نحن نحاول التوصل إلى اتفاق، لكنه هناك صعوبة للغاية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ".





ويوم الأحد الماضي، تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيقات بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي على الولايات المتحدة.





ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأمريكي خلال فترة 90 يوماً ما إذا كان سيفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات أم لا.





ومن جانبه، توعد الاتحاد الأوروبي بالانتقام من الولايات المتحدة حال تطبيق واشنطن زيادة في التعريفات على السيارات التي يتم استيرادها من الكتلة.





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