انتشار الجريمة المنظمة وراء تغيير قيادات في الداخلية التونسية

2019/02/21 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تغييرات داخل صفوف قيادات في المؤسسة الأمنية، إذ تم تعيين آمرٍ جديد للحرس الوطني ومتفقد عامٍ، إضافة إلى مديرٍ عام للأمن العمومي، وذلك بعد عام ونصف فقط على تعيين آمر الحرس الوطني تمت إقالته.

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية التونسية إن تغييرات أخرى سيتم الإعلان عنها في وزارة الداخلية.

من جانبه قال أعلية العلاني الخبير الأمني في تونس، إن انتشار الجريمة المنظمة وراء حركة التغييرات والتعيينات الجديد في قيادات الداخلية التونسية، موضحا أن تكرار الإفلات من العقاب وترهل الدولة في بعض الفترات كانت أيضا سببا لهذه التغييرات.

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