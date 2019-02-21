“شائعة” تحرير 250 عراقياً مختطفاً لدى داعش: العمليات تنفي وضابط سوري “لا يستبعد”

2019/02/21 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تتضارب الأنباء بشأن تحرير الجيش السوري 250 عراقياً من محافظة الأنبار كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش في سوريا، فيما تنفي القيادات العسكرية والامنية العراقية تلقيها أي معلومات بهذا الصدد.ونشرت صفحات وحسابات على تويتر واعلاميون (20 شباط 2019) خبراً مفاده “أنباء تتحدث عن تمكن الجيش الحكومي السوري من تحرير […]

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