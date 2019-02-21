محدث.. الاستقرار يغلب على الدولار الأمريكي بعد محضر الفيدرالي

2019/02/21 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الاستقرار على أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إفصاح بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.





وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم عن محضر اجتماعه الأخير والذي قرر خلاله الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير بعد 4 زيادات نفذها المركزي الأمريكي في العام الماضي.





وبحسب محضر الاجتماع، فإن صناع السياسة دعموا نهج الصبر حيال قرارات السياسة النقدية مع الإشارة إلى أنه لن يتم إعادة تقييم هذا النهج حتى تتراجع الرياح المعاكسة المحتملة.





وفي التطورات التجارية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة كبيرة بشأن تمديد الموعد النهائي للهدنة مع الصين في سبيل التوصل لاتفاق عادل، مع تواصل المحادثات بين الطرفين هذا الأسبوع في واشنطن.





وفي سياق منفصل، فإن للمستثمرين مخاوف خاصة بالتعريفات الجمركية على السيارات وما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطبق جولة جديدة منها أم لا.





وتسلم الرئيس ترامب هذا الأسبوع نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة والمتعلقة بواردات السيارات للكشف عن مدى تأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي.





وبحلول الساعة 9:43 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1337 دولار، فيما ارتفع أمام الين بأكثر من 0.2% ليصل إلى 110.89 ين.





كما صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3046 دولار، في حين استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0010 فرنك.





وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.553، بعد أن سجل مستوى 96.648 في وقت سابق من التعاملات.





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