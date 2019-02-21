اتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على يوفنتوس ويضع قدما في ربع النهائي

2019/02/21 | 01:39

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مدريد-عراق برس-21 شباط/ فبراير:فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس (2-0) ، بملعب واندا متروبولتيانو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز، الهدف الأول لأتلتيكو بالدقيقة (78)، فيما ضاعف زميله دييجو جودين النتيجة بالدقيقة (83).

وسيحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 مارس/آذار المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين.انتهى(1)

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