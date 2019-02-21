2019/02/21 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل كل من لايفن كورزاوا (13) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (46) وكريستوفر نكونكو (73) والبرازيلي فيتورينو هيلتون خطأ في مرماه (78) وكيليان مبابي (79) خماسية الفريق الباريسي فيما دوّن فلوريان مولات (31) الهدف الوحيد لفريق مونبلييه. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الـ"ليغ 1" برصيد 65 نقطة فيما يأتي مونبلييه في المركز السادس برصيد 38 نقطة.وتعادل بوردو مع غانغان سلبياً في مباراة مؤجلة من الجولة 23.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعصار باريس سان جيرمان يجرف مونبلييه) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعصار باريس سان جيرمان يجرف مونبلييه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).