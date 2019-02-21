نتنياهو يتحالف مع حزب يميني متطرف قبل الانتخابات الإسرائيلية

2019/02/21 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء تحالفا انتخابيا مع حزب يميني متطرف من شأنه أن يمنح أتباع الحاخام الراحل مائير كاهانا دورا أكبر في السياسات الإسرائيلية.ويهدف الاتفاق، الذي أعلنه حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب البيت اليهودي القومي المتطرف، إلى تقوية ائتلاف يميني ربما يتم تشكيله بعد الانتخابات البرلمانية المقررة […]

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