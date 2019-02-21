إيران: الصراع العسكري مع إسرائيل احتمال غير مستبعد

2019/02/21 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بأنها ”تنزع للمغامرة“ بتنفيذها حملات قصف في سوريا وقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.وقال ظريف لصحيفة زود دويتشه تسايتونج إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون […]

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