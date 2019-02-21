الباغوز: المدنيون يغادرون ومقاتلو داعش يستعدون للقتال الاخير

2019/02/21 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس باتت هزيمة تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا وشيكة الأربعاء على ما يبدو مع مغادرة قافلة مدنيين المنطقة المحاصرة، بينما قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن المتشددين الباقين يريدون القتال حتى الموت.وغادر أكثر من 2000 مدني قرية الباغوز في قافلة شاحنات.وشوهدت طائرات التحالف تحلق […]

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