الإمارات تتراجع عن حظر الاستيراد من قطر والتصدير إليها

2019/02/21 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز إن سلطات الموانئ الإماراتية تراجعت عن قرارات كانت تقضي بحظر الاستيراد من دولة قطر والتصدير إليها.وسمحت هذه السلطات

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