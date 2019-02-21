مسؤول عراقي: نرفض أن تكون أراضينا منطلقا للإضرار بالآخرين

2019/02/21 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أن بلاده ترفض أن تكون منطلقا للإضرار بالآخرين، نافيا وجود قوات أجنبية مقاتلة أو قواعد

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