ألمانيا تقاوم ضغوطا لتخفيف وقف تصدير السلاح للسعودية

2019/02/21 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إنها متمسكة بتجميد صادرات السلاح إلى السعودية، مقاومة بذلك ضغوطا لتخفيف موقفها بعد انتقادات من بريطانيا وشركات دفاعية، بينها إيرباص، تقول إنه يضر التجارة.كانت ألمانيا قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للرياض بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ولم […]

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