أريانا غراندي تتصدر مبيعات الأغاني المنفردة في أميركا

2019/02/21 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أريانا غراندي تتصدر مبيعات الأغاني المنفردة في أميركااحتلت الفنانة الأميركية أريانا غراندي المراتب الثلاث الأولى في التصنيف الأخير لمبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة.وهذا الإنجاز يحدث للمرة الأولى منذ العام 1964 وفي فرقة "بيتلز".

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