2019/02/21 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيرا نايتلي تدعو لوحدة المجتمعات المنقسمةلندن - قالت الممثلة كيرا نايتلي إن فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم (ذا افترماث) وتدور أحداثه فور انتهاء الحرب العالمية الثانية بين أنقاض مدينة هامبورغ، يحمل دروسا مهمة للغاية بشأن بناء الجسور تنطبق بدرجة كبيرة على مجتمعاتنا المنقسمة اليوم.وتجسد نايتلي في الفيلم شخصية ريتشل مورغان التي تنتقل إلى ألمانيا مع زوجها وهو كولونيل بريطاني يلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار هامبورغ.ويشاركها البطولة الممثل الأسترالي جيسون كلارك الذي يلعب شخصية الزوج لويس والممثل السويدي ألكسندر سكارشجورد الذي يجسد شخصية مهندس معماري ألماني وحضرا معا حفل افتتاح الفيلم في سينما بكتشر هاوس سنترال في لندن.وقالت نايتلي إنه “شديد الارتباط بوقتنا الراهن.يتعلق ببناء الجسور، وكيف نرى بعضنا كبشر ولا نشيطن بعضنا ومن الواضح أنه شيء ينبغي أن نفعله الآن”.وأضافت “لم أكن أعلم شيئا عن إعادة بناء ألمانيا..لم أفكر في مدى صعوبة إعادة البناء، ليس فقط بالنسبة إلى هذه الأماكن وإنما أيضا لعقول أبناء الشعبين الإنكليزي والألماني الذين كانوا أعداء وقتلوا بعضهم البعض لمدة ستة أعوام ثم فجأة سامحوا بعضهم ومضوا قدما”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيرا نايتلي تدعو لوحدة المجتمعات المنقسمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيرا نايتلي تدعو لوحدة المجتمعات المنقسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).