واشنطن ترفض تعليقات بوتين النووية وتصفها بأنها “دعاية”

2019/02/21 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس_نيوز رفضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد بالمثل إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة قرب روسيا ووصفته بأنه دعاية تستهدف صرف الانتباه عن الانتهاكات الروسية المزعومة لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتها ”تصريحات الرئيس بوتين […]

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