2019/02/21 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y3eeGDoZwZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد هاشم أثار الرأي العام عبر برنامج يوم مختلف أن فاتك مشاهدة الحلقات كاملة شاهد أهمها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد هاشم أثار الرأي العام عبر برنامج يوم مختلف أن فاتك مشاهدة الحلقات كاملة شاهد أهمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).