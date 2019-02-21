دوري أبطال أوروبا: هدفان قبل نهاية المباراة يمنحان أتليتيكو الفوز على يوفنتوس

2019/02/21 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حصل أتليتيكو مدريد على أفضلية كبيرة في مواجهته الصعبة ضد يوفنتوس في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما انتصر 2-صفر في الذهاب في مدريد يوم الأربعاء بفضل هدفين متأخرين من ثنائي دفاع أوروجواي خوسيه خيمنيز ودييجو جودين في مباراة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة.وانزلق خيمنيز ليهز الشباك من مدى قريب […]

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