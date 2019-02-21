2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

فشلت المعارضة الجزائرية في التوافق على تقديم مرشح موحد لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المعارضة الجزائرية تفشل في التوافق على مرشح موحد لمواجهة بوتفليقة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المعارضة الجزائرية تفشل في التوافق على مرشح موحد لمواجهة بوتفليقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).