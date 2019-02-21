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قتل خمسة ارهابيين في وادي حوران
2019/02/21 | 07:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل خمسة ارهابيين في وادي حوران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/21 | 07:43.

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