دوري ابطال اوروبا .. مانشستر سيتي يحقق فوزا على شالكة

2019/02/21 | 07:43

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دوري ابطال اوروبا ..



مانشستر سيتي يحقق فوزا بثلاثة اهداف مقابل

هدفين لشالكة

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