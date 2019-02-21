بالصور - الحشد الشعبي تنفذ عملية تطهير المناطق الغربية لمحافظة نينوى

2019/02/21 | 07:43

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قوات وعد الله اللواء ٣٣ ولواء انصار الحجة وبإشراف مباشر من قبل

عمليات الحشد الشعبي لقاطع عمليات نينوى ينفذون عملية أمنية واسعة

هدفها تطهير بعض المناطق غرب الموصل وانطلقت من محورين لتطهير

القرى في البعاج والقيروان ومحور وعد الله بقيادة القائد علي دخيل

الجبوري وبقوة مؤلفة من العمليات الخاصة والهندسة العسكرية في

الساعة السادسة صباحا وتم تطهير المناطق ادناه :خراب بازار البوخشبتل فرجقريه قبةقرية الكرىاصديرة الشماليةتل عاكولرفيعمالحات الجنوبية كوجوبيسكي الحاتميةالقابوسية

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