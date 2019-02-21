2019/02/21 | 07:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيث أعلن قائدُ المركز الوطني للدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف, البدءَ بتنفيذ إعلانِ دمشق الخاصِ بفتح معبرينِ إنسانيينِ لخروج النازحينَ السوريين من مخيم الركبان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا : دمشق تفتح معبرين انسانيين لخروج النازحين السوريين من مخيم الركبان) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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