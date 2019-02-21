سوريا :‏ دمشق تفتح معبرين انسانيين لخروج النازحين السوريين من مخيم ‏الركبان

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيث أعلن قائدُ المركز الوطني للدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف, البدءَ بتنفيذ إعلانِ دمشق الخاصِ بفتح ‏معبرينِ إنسانيينِ لخروج النازحينَ السوريين من مخيم الركبان

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