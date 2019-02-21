المشاريع‎ ‎الاستيطانية : الاحتلال‎ ‎الاسرائيلي‎ ‎يصادق‎ ‎على‎ ‎بناء‎ 4 ‎آلاف‎ ‎وحدة‎ ‎استيطانية‎ ‎في‎ ‎القدس

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيث ‏كشفت‎ ‎منظمةُ‎ ‎الدفاع‎ ‎عن‎ ‎الاقصى‎ ‎الفلسطينية‎, ‎عن‎ ‎مصادقة‎ ‎ما‎ ‎تُسمى‎ ‎بـ‎"‎لجنة‎ ‎التخطيطِ ‎والبناءِ‎" ‎في‎ ‎بلدية‎ ‎القدس‎ ‎التابعةِ‎ ‎للاحتلال‎ ‎الاسرائيلي‎ ‎على‎ ‎بناءِ‎ ‎أكثرَ‎ ‎من‎ اربعةِ

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