2019/02/21 | 07:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيث كشفت منظمةُ الدفاع عن الاقصى الفلسطينية, عن مصادقة ما تُسمى بـ"لجنة التخطيطِ والبناءِ" في بلدية القدس التابعةِ للاحتلال الاسرائيلي على بناءِ أكثرَ من اربعةِ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاريع الاستيطانية : الاحتلال الاسرائيلي يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاريع الاستيطانية : الاحتلال الاسرائيلي يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاريع الاستيطانية : الاحتلال الاسرائيلي يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).