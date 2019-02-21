الشمري : يجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش والمليشيات

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال الامين العام لتجمع القوى العراقية عبد الرزاق الشمري ،الأربعاء، مالم يتم معالجة الفساد وحل مشكلة المعتقلين فان داعش سيبقى في العراق ،مبينا الى انه يجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش والمليشيات ،بحسب تعبيره .واوضح الشمري في حوار لــبرنامج المنـــاورة الذي تبثه قنـــاة اسيـــا ،ان “مالم يتم معالجة الفساد وحل ...

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