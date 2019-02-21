النوري: داعش عاد إلى أسلوبه القديم بتنفيذ عمليات ارهابية فردية ضد المدنيين.

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد عضو منظمة بدر كريم النوري ،الأربعاء، بان داعش عاد إلى أسلوبه القديم بتنفيذ عمليات ارهابية فردية ضد المدنيين.وقال النوري في حوار لــبرنامج المنـــاورة الذي تبثه قنـــاة اسيـــا ، ان “داعش عاد إلى أسلوبه القديم بتنفيذ عمليات ارهابية فردية ضد المدنيين ،لافتا إلى ان الفشل الحكومي ساهم أيضا بتواجد داعش في المحافظات الغربية ...

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